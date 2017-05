Halo 6 en Halo 3 remake niet te zien op E3 volgens 343 Industries

Volgens Halo-ontwikkelaar 343 Industries zullen Halo 6 en een remake van Halo 3 niet te zien zijn tijdens E3 2017.

Communitymanager van 343 Industries, Brian Jarrard liet dit weten op Reddit. Ook heeft Jarrard bevestigd dat er geen remake van Halo 3 in ontwikkeling is. Wel gaf hij aan dat de ontwikkelaar iets anders zal tonen op E3.

"Ik zal even mijn Dreamcrusher-rol aannemen omwille van realistische verwachtingen. We hebben dit al eerder gezegd, maar we hebben iets kleins te tonen op E3. Echter zal het niet gerelateerd zijn aan de volgende Halo-game," aldus Jarrard.

Het is nog niet bekend wat 343 Industries op E3 gaat tonen. Onlangs werd bekendgemaakt dat Halo 6 geen andere speelbare personages zal bevatten, zoals dat in Halo 5: Guardians het geval is.