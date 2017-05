Minecraft draait toch in 720p op Nintendo Switch in tv-modus

Microsoft heeft in een statement aan Time gemeld dat Minecraft in zowel handheldmodus als televisiemodus op 720p draait, omdat er problemen zijn bij de overgang tussen de modi. In de toekomst zal een verhoging van de resolutie mogelijk moeten zijn.

"Microsoft geeft aan dat Minecraft's 720p docked/undocked-resolutie geen kwestie van kracht is, maar komt door problemen die optreden tijdens het wisselen van de ene naar de andere resolutie."

Het is dus mogelijk dat Minecraft in de toekomst alsnog in 1080p zal draaien op tv, zoals veel Switch-games dit doen. In een livestream gaf Microsoft eerder aan dat de uiteindelijke versie op 1080p en 60fps zou draaien, maar verschillende recensies wezen erop dat dit in de huidige versie niet het geval is.

