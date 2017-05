Update: Ben jij een Mario Kart-baas? Versla ons dan in de Time Trials! - Week 2

Update: We hebben het scorebord bijgewerkt met de actuele tijden! In de onderstaande afbeelding staan de snelste dertig tijden tot nu toe. Lupe staat op dit moment bovenaan met een bizar snelle tijd (1:49:720!). Vrijdag plaatsen we de uiteindelijke resultaten en maandag starten we weer met een verse track.



Origineel bericht: Vorige week waren we gestart met onze Time Trials-uitdaging voor Mario Kart 8 Deluxe voor Nintendo Switch. Op een prachtig scorebord op de redactie houden we bij wie de snelste tijd heeft op de uitgekozen baan. Ga jij onze tijden helemaal verpletteren?

Deze week hebben we gekozen voor de Excitebike Arena (uit de Egg Cup). De eerste tijden zijn al gezet en zijn hieronder te zien.

Voor de duidelijkheid, de Time Trials worden (automatisch) gedaan op 150cc in Time Trials. Zet hem dus niet op 200cc! Je mag verder helemaal zelf kiezen welk personage en welke kart je gebruikt.

Als je onze tijden denkt te kunnen verbeteren, stuur dan een mailtje met een afbeelding (geen Photoshops!) als bewijs dat je ons hebt verslagen naar redactie@gamer.nl. Elke week is er weer een nieuwe track, nieuwe tijden om te verbeteren en misschien wel een nieuwe nummer 1.

Op woensdag laten we weten wat de actuele stand is en op vrijdag maken we de uiteindelijke resultaten bekend!