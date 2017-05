Teaser bevestigt Lego Marvel Super Heroes 2

Warner Bros. heeft in de aanloop naar de eerste trailer een teaser uitgebracht voor Lego Marvel Super Heroes 2.

De video toont Baby Groot, uit het superheldenteam Guardians of the Galaxy, terwijl hij wegrent van gevaar dat voor de kijker nog onbekend is. Aan het eind van de teaser verschijnt Dr. Strange kort in beeld.

De volledige trailer verschijnt volgende week op dinsdag 23 mei. De teaser is hieronder te bekijken.

De eerste Lego Marvel Super Heroes verscheen in 2013 en kwam uit voor consoles, pc en handhelds. Thijs Barnhard omschreef de game als "charmant met aardig wat uurtjes vermaak" in de InsideGamer.nl-recensie.