Brainiac zoekt het gevecht op in Injustice 2 - Lanceringstrailer

Aanstaande vrijdag verschijnt Injustice 2 op Xbox One en PlayStation 4. Daarom is nu de lanceringstrailer alvast te zien.



De vechtgame bevat diverse superhelden en schurken uit het DC Comics-universum. In de trailer is te zien hoe Brainiac de slechteriken naar het gevecht leidt.

Inmiddels is ook bekend welke personages als eerste als downloadbare content zullen verschijnen. In Fighter Pack 1 zitten Red Hood, Starfire en Sub-Zero (uit Mortal Kombat).