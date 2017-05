Kickstarter-pagina van Project Rap Rabbit gelanceerd

De Kickstarter-pagina van Project Rap Rabbit is live. De ritmegame werd eerder deze week officieel onthuld.



Het project is een samenwerking tussen Masaya Matsuura, bekend van PlayStation-games PaRappa the Rapper en Vib-Ribbon, en Keiichi Yano, die heeft gewerkt aan Gitaroo Man en Elite Beat Agents.



Op de Kickstarter staan meer details over de game. Zo speelt het zich af in een fictionele versie van het Japan van de zestiende eeuw. De held is de konijn Toto-Maru, een boer die de kracht van rap gebruikt om het politieke klimaat te beïnvloeden.



Uniek aan deze ritmegame in vergelijking met andere soortgelijke spellen is dat er tijdens een rapnummer verschillende 'richtingen' gekozen kunnen worden die elk een andere rap en beelden opleveren.



De ontwikkelaar zoekt naar 855.000 Britse ponden. Mocht dat behaald worden voor 20 juni, dan komt de game naar pc en PlayStation 4. Er zijn echter wel stretch goals voor Xbox One- en Switch-versies.