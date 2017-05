LawBreakers krijgt deze week tweede gesloten bèta

Vanaf aanstaande donderdag tot en met zondag wordt de tweede gesloten bèta van LawBreakers gehouden, zo heeft ontwikkelaar Boss Key Productions aangekondigd.



In maart werd de eerste gesloten bèta al gehouden. Boss Key geeft aan dat er inmiddels wat veranderingen zijn toegepast en spelers nieuwe elementen van de game kunnen testen.

Hieronder vallen een nieuw personage, de Wraith, een cyberninja die triple jumps en wall jumps uit kan voeren.



Tevens is er een nieuwe map, Reactor. Ook bevat de game nu een nieuwe modus, Blitz Ball, waarin spelers een bal midden in de map op moeten pakken en die in de basis van de tegenstander moeten brengen. De bal kan echter ontploffen. Ook bevat LawBreakers nu custom games en een spectator modus.

Aanmelden voor de gesloten bèta kan via de website. De game is vooralsnog alleen speelbaar op pc. Hoewel consoleversies niet zijn aangekondigd, heeft Boss Key wel aangegeven hier voor open te staan.