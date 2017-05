Medewerkers Bungie spelen Destiny 2 thuis

Bungie-medewerkers spelen Destiny 2 momenteel thuis, dat hebben regisseur Luke Smith, projectleider Mark Noseworthy, en community manager Eric Osborne gedeeld in hun podcast.

"We hebben de game thuis, en dat is geweldig. We hebben de hele game thuis, in een persoonlijke testomgeving. En we spelen de game helemaal kapot. Het werkt eigenlijk heel motiverend om naar je werk te gaan, omdat je inspiratie haalt uit dingen die zo goed gaan. En je ziet ook een hoop mogelijkheden voor verbetering.

We zijn nog niet klaar, we hebben nog een hoop werk voor ons. Maar een versie van de game hebben waarbij je op de bank voor je televisie kunt zitten, is totaal anders dan aan je bureau spelen."

Aankomende donderdagavond vindt een evenement plaats waarbij Bungie de eerste gameplaybeelden van Destiny 2 onthult. Eind maart werd de eerste trailer van de game onthuld.

Destiny 2 verschijnt op 8 september voor Xbox One, PlayStation 4 en Windows.