Vanaf donderdag spawnen er meer steen-Pokémon in Pokémon Go

Niantic heeft aangekondigd dat steentype-Pokémon vanaf vrijdag vaker zullen voorkomen in Pokémon Go. Ook krijgen spelers sneller candy's, zijn Pokéballs afgeprijsd en is er een nieuw kledingstuk beschikbaar.

Het evenement loopt van 18 tot en met 25 mei en is bedoeld om onder andere steen-Pokémon van de tweede generatie, zoals Phanpy en Sudowoodo, te vangen.

Daarnaast krijgen buddy-Pokémon die aan de zijde van spelers meewandelen een candy na een kwart van de gebruikelijke afstand en geven Pokéstops meer items. De Pokéballs zijn overigens te koop voor de helft van de prijs en bij aanvang van het evenement wordt ook de zogenaamde explorer's hat beschikbaar.

Pokémon Go is beschikbaar voor iOS en Android. Het vorige evenement in de game draaide om gras-Pokémon.