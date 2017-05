E3-persconferentie Ubisoft is op maandag 12 juni

De E3-persconferentie van Ubisoft wordt op 12 juni gehouden.



De persconferentie wordt gehouden om 22:00 uur Nederlandse tijd. Ubisoft's persconferenties worden altijd op de maandag voor E3 zelf gehouden.

Hoewel het niet bekend is wat de uitgever gaat tonen, heeft het bedrijf zojuist Far Cry 5 en The Crew 2 aangekondigd en lijkt het waarschijnlijk dat die games getoond worden. Ook de nieuwe Assassin's Creed-game en een vooralsnog onaangekondigde Switch-titel zullen waarschijnlijk aanwezig zijn, alsmede South Park: The Fractured but Whole.

De persconferentie wordt natuurlijk ook weer live uitgezonden door Ubisoft en is ook op Gamer.nl te zien. Later die nacht, om 3:00 uur, heeft Sony zijn E3-persconferentie.