Harvest Moon: Light of Hope komt naar Switch, PS4 en pc

Harvest Moon: Light of Hope is aangekondigd voor pc, Switch en PlayStation 4. De game heeft nog geen releasedatum.



De game moet twintig jaar aan Harvest Moon-games gebruiken als inspiratie en zou gameplay hebben vergelijkbaar met de SNES-editie. Spelers stranden aan in een havenstadje dat in puin ligt door een storm en die moet weer worden opgebouwd. Daarnaast moeten er weer gewassen worden verbouwd en dieren worden verzorgd.



Er zijn nog geen beelden van Light of Hope, maar de game wordt op E3 volgende maand getoond.