Nieuwe details Arms, game krijgt gratis dlc na release

Er zijn meer details bekendgemaakt over Switch-game Arms. Dat deed Nintendo in een Direct vannacht.



Zo zijn er in totaal tien personages getoond. Spring Man, Mechanica, Ninjara, Master Mummy, Ribbon Girl, Min Min en Helix waren eerder al aangekondigd, maar er zijn ook drie personages voor het eerst onthuld. De hoverboarder Kid Cobra, het robotduo Byte & Barq en Twintelle.



Elk personage heeft drie verschillende bokshandschoenen met krachten die onder zeven elementen vallen: vuur, bliksem, ijs, wind, schok, explosie en verblinding. Deze handschoenen zijn te combineren per vechter, waardoor er honderden combinaties mogelijk zijn.

Er is tevens meer informatie gegeven over de diverse modi. De belangrijkste modus is versus, waarin tegen anderen gespeeld kan worden. Er zijn normale gevechten waarin twee spelers het tegen elkaar opnemen, teamgevechten waarin twee spelers aan elkaar vastzitten met een koord en het tegen twee andere spelers opnemen, en minigames als volleybal, basketbal (waarbij vijanden in een basket moeten worden gedunkt), een schietbaan met schietschijven om kapot te slaan, survival met honderden vijanden die gedood moeten worden en een trainingsmodus.



Buiten versus zijn er ook andere modi. Zo is er een toernooi waarbij tien wedstrijden gewonnen moeten worden en de online modus party, waarbij lobby's van maximaal twintig spelers worden gemaakt en er diverse gevechten voor vier personen worden gehouden. Ook zijn er Ranked Matches waarbij spelers in rank omhoog en omlaag gaan. Natuurlijk kan er ook lokaal gespeeld worden. Tot slot is er een Arms Plaza, waarbij in-game geld die met gevechten worden verdiend uitgegeven kan worden aan nieuwe handschoenen.



Arms verschijnt op 16 juni voor Switch. Na lancering verschijnen er drie gratis updates waarin nieuwe personages, arena's en handschoenen zitten. Op 28 en 29 mei en 3 en 4 juni word de Arms Global Testpunch gehouden, waarbij spelers de game gratis kunnen uitproberen. Deze bètatest is nu via de Switch eShop te downloaden. De complete uitzending is hieronder te bekijken.