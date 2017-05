Eerste beelden van singleplayercampagne Splatoon 2 - Trailer

Nintendo heeft een nieuwe trailer uitgebracht van Splatoon 2, waarin de singleplayercampagne van de game voor het eerst getoond wordt.

De trailer werd getoond op het einde van een Direct-uitzending van Nintendo die afgelopen nacht online verscheen. Het vervolg op de populaire third person shooter verschijnt op 21 juli op Switch.



Daarnaast verschijnen op 21 juli ook drie nieuwe Splatoon-amiibo.Verder komt er op diezelfde dag ook een Switch-bundel met de game uit. Tot slot worden er ook een Switch Pro Controller en Switch-hoes in de stijl van Splatoon 2 gelanceerd. In de herfst komt er een Joy-Con set in de kleuren neongroen en neonroze.