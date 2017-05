1v1 duelmodus bekendgemaakt voor Quake Champions

Quake Champions krijgt een 1v1 duelmodus. Dit hebben ontwikkelaar id Software en Bethesda bekendgemaakt.

In de 1v1 duelmodus kiezen spelers drie Champions die ze per ronde in kunnen zetten. De speler die alle drie Champions van zijn tegenstander verslaat wint de match.

De duelmodus is nu beschikbaar in de Large Scale Tech Test van Quake Champions die tot en met 21 mei te spelen is. Ook is er een gesloten bèta aan de gang voor de game op pc. De trailer van de duelmodus is hieronder te bekijken.