Eerste gameplaytrailer en nieuwe informatie van Destiny 2 onthuld

Bungie heeft nieuwe informatie en de eerste gameplaytrailer voor Destiny 2 vrijgegeven tijdens een presentatie donderdagavond. Het vervolg op de online shooter uit 2014 krijgt onder andere nieuwe werelden om te ontdekken, nieuwe wapens en ondersteuning voor clans.

Tijdens de presentatie werd onthuld dat spelers compleet nieuwe werelden gaan ontdekken en meer verhalende content kunnen verwachten. Wapens worden nu verdeeld in drie categorien: kinetic, energy en power. Bungie hoopt spelers zo meer vrijheid te geven met loadouts in plaats van een enkel wapen per type beschikbaar te stellen. Nieuwe wapens als grenade launchers werden al getoond tijdens de stream.

De bestaande klasses Titan, Warlock en Hunter blijven bestaan, maar worden uitgebreid met nieuwe subklasses. Zo is de Dawnblade een Solar Warlock subklasse waarmee het mogelijk wordt om rond te vliegen met een vuurspuwend zwaard.

De ontwikkelaar gaf ook informatie over de veranderingen voor de Crucible, de PvP-modus. In Destiny 2 nemen in totaal acht spelers het tegen elkaar op in teams van vier in elke modus. Ook wordt het mogelijk om te zien of vijanden Supers klaar hebben staan voor gebruik of power ammo hebben, zodat de strategie hierop kan worden aangepast.

Spelers kunnen in Destiny 2 elke activiteit lanceren zonder eerst in Orbit te hoeven gaan. Hierdoor kunnen missies en andere events sneller worden gestart. Een nieuwe map moet het tevens nog gemakkelijker maken om te zien waar en wanneer events zich afspelen.

Werelden en clans

Destiny 2 krijgt een aantal nieuwe locaties. Een locatie die tijdens de presentatie werd onthuld was de European Dead Zone, waar de mensheid naartoe is gevlucht na The Tower in het begin van de game is verwoest. Andere omgevingen die bezocht kunnen worden zijn Titan, Nessus, en Io.

Spelers kunnen in dit vervolg officieel clans starten met eigen banners en namen. Elk lid van de clan kan beloningen krijgen voor de gemaakt progressie van de groep. Verder krijgt de shooter ook guided games waarin enkele spelers bij clans worden toegevoegd tijdens onder andere Raids en Trials of Osiris. Hiernaast kunnen clanleden hun party ook openen voor nieuwe spelers als zij een helpende hand nodig hebben.

Bèta en Battle.net

De game is deze zomer al te testen in een een bèta. Het is nog niet bevestigd of dit op alle platformen mogelijk gaat worden en of dit een open of gesloten bèta is. Aan het eind van de presentatie werd tevens onthuld dat de pc-versie van Destiny 2 exclusief beschikbaar wordt gesteld via Blizzards online dienst Battle.net, dat ook onderdeel is van het moederbedrijf achter Bungie.

Destiny 2 is vanaf 8 september beschikbaar voor Xbox One, PlayStation 4 en pc.