Niantic over Pokémon Go: 'Deze zomer wordt legendarisch'

Bij het in ontvangst nemen van een prijs bij de afgelopen Webby Awards heeft ontwikkelaar Niantic gemeld dat komende zomer in Pokémon Go "legendarisch wordt".

De Webby Awards is een prijsuitreiking voor de beste vormen van digitale kunst en wetenschap. Niantic nam tijdens de eenentwintigste editie vijf prijzen in ontvangst, waaronder die van beste mobiele game. Tijdens de gebruikelijke speech van vijf woorden zei Archit Bhargava, hoofd van de marketing: "Deze zomer wordt legendarisch."

Waarschijnlijk hint de ontwikkelaar hiermee naar de komst van legendarische Pokémon in de game. Dit zal onderdeel zijn van de drie grote updates die de game dit jaar krijgt. Eerder werd bekend dat de game een co-op modus krijgt.

Rond 18:50 minuten is de korte speech van Bhargava hieronder te zien. Pokémon Go is nu beschikbaar voor iOS en Android.