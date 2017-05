Far Cry 5-setting te zien in korte trailers, vrijdag volledige reveal

Ubisoft heeft vier korte trailers gepubliceerd van Far Cry 5 waarin de nieuwe locatie voor de shooter wordt onthuld.

De video's tonen geen gameplay, maar laten wel de setting van de game zien. Elke video toont een luguber scenario in een gedeelte van de Amerikaanse streek Hope County, wat ligt in de staat Montana.

Op 26 mei wordt Far Cry 5 volledig onthuld door Ubisoft. Specifieke tijden voor de reveal zijn nog niet bekendgemaakt. Het nieuwste deel in de Far Cry-franchise komt vermoedelijk naar PlayStation 4, Xbox One en pc, alhoewel nog geen platformen zijn bevestigd door de gamestudio.