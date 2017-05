Red Dead Redemption 2 uitgesteld naar lente 2018

Red Dead Redemption 2 komt niet langer dit jaar uit. De game is uitgesteld naar de lente van 2018. Ontwikkelaar Rockstar Games heeft dat maandagavond bekend gemaakt. Oorspronkelijk zou de game in de herfst van dit jaar verschijnen.

Rockstar Games stelt dat er meer ontwikkeltijd nodig is omdat het de eerste game is die het bedrijf uitbrengt op de huidige generatie spelcomputers, de PlayStation 4 en Xbox One. Grand Theft Auto 5, ook van Rockstar, verscheen weliswaar op de PS4 en Xbox One, maar werd oorspronkelijk ontwikkeld voor de PlayStation 3 en Xbox 360.



Red Dead Redemption 2 is now set to launch Spring 2018 on PlayStation 4 and Xbox One. This outlaw epic set across the vast and unforgiving American heartland will be the first Rockstar game created from the ground up for the latest generation of console hardware, and some extra time is necessary to ensure that we can deliver the best experience possible for our fans.



We are very sorry for any disappointment this delay causes, but we are firm believers in delivering a game only when it is ready. We are really excited to bring you more details about the game this summer. In the meantime, please enjoy this selection of new screenshots from the world of Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2 is het vervolg op westerngame Red Dead Redemption uit 2010, waarin spelers als John Marston een deel van de Verenigde Staten en Mexico verkennen.

Het vervolg biedt wederom een open wereld en krijgt ook een online component, waarschijnlijk vergelijkbaar met dat van Grand Theft Auto 5. Hierin kunnen spelers het tegen elkaar opnemen in verschillende spelmodi.