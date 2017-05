Update: kijk hier de Call of Duty WW2-livestream terug

Update: Kijk hieronder de livestream van over terug. De video geeft een kijkje in de studio waarin de volledige game is opgenomen. Ook komen acteurs Jeffrey Pierce, Josh Duhamel, Brett Zimmerman aan het woord over acteren in de game.

In verschillende interviews wordt meer duidelijk over de campaign van de Call of Duty WW2. Zo bespreekt de ontwikkelaar de rol van vrouwen in de game en welke slagen er voorbij komen. Helaas kon er niks worden gezegd over de Nazi's als speelbare soldaten.

De volgende livestream vindt plaats op de E3 en zal dieper ingaan op de multiplayer. De modus is daar ook speelbaar.



Origineel bericht: Sledgehammer Games start met een serie livestreams over de ontwikkeling van Call of Duty WW2. De streams worden vanaf vannacht live uitgezonden op Facebook.

De eerste aflevering begint om 0:00 uur, waarin onder andere animation director Chris Stone en campaign director Brett Robbins aan het woord komen. Ook zullen er volgens studiohoofden Micheal Condrey en Glen Schofield speciale gasten komen.

Call of Duty WW2 komt uit op 3 november en is speelbaar op E3. Gisteren verschenen aanwijzingen voor een Switch-versie van de game.