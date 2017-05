Info en art van Mario + Rabbids: Kingdom Battle uitgelekt

De Switch-game Mario + Rabbids: Kingdom Battle lijkt echt te bestaan, zo blijkt uit uitgelekte artwork van de game.



Er gingen al geruime tijd geruchten dat deze game in de maak was, maar de artwork en enkele interne informatieplaatjes lijken dit nu te bevestigen. De artwork werd geleverd aan Nintendo World Report door een anonieme bron.



Het moet een turn-based rpg worden waarin spelers met Mario, Luigi, Princess Peach en Yoshi en vier Rabbids verkleed als deze personages op avontuur gaan. Daarbij is humor een belangrijk onderdeel van de ervaring, want de game moet zowel het Mario-universum als de personages op de hak nemen.

Volgens de plaatjes bestaat zo'n 35 procent van de game uit het verkennen van werelden, wat aan een minuscuul screenshot te zien zich in een isometrisch perspectief afspeelt. Daarbij besturen spelers niet de personages zelf, maar een nog onbekend personage genaamd Tuttorio. Er zouden vier verschillende werelden zijn.



Naast het ontdekken bestaat zo'n 65 procent van de game uit turn-based gevechten. Elk personage heeft zijn eigen sterke punten, maar ook wapens zoals geweren, waarbij de wapens te upgraden zijn. De game bevat de mogelijkheid voor twee spelers om het in co-op te spelen.

Hoewel nog niets bevestigd is, zou het spel in augustus of september voor Switch moeten verschijnen en was het eigenlijk de bedoeling dat het op E3 medio juni onthuld zou worden. De game lijkt aan het logo op het gamedoosje uitgegeven te worden door Ubisoft en wordt ontwikkeld door Ubisoft Paris en Ubisoft Milan.



Zowel Ubisoft als Nintendo hebben nog niet gereageerd op de uitgelekte informatie.