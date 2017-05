Dragon's Dogma: Dark Arisen voor PS4 en Xbox One aangekondigd

Capcom's actie-rpg Dragon's Dogma: Dark Arisen krijgt dit najaar een versie voor PlayStation 4 en Xbox One.



Capcom kondigde het nieuws aan via Twitter, al heeft het bedrijf vooralsnog niet meer details gegeven. Als releaseperiode werd alleen dit najaar gegeven. De release is om het vijfjarig bestaan van de game te vieren.

Dragon's Dogma: Dark Arisen kwam in 2013 uit op Xbox 360 en PlayStation 3. Het was een uitgebreide versie van Dragon's Dogma. De game kwam een paar jaar later ook naar pc met verbeterde graphics.