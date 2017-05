Eerste details free-to-play shooter Keystone van makers Warframe

Digital Extremes, de ontwikkelaar van Warframe en The Darkness 2, werkt aan de free-to-play shooter Keystone.



Hoewel nog weinig bekend is, heeft de ontwikkelaar eerste artwork en een beschrijving vrijgegeven. De game is een "competitieve first person shooter met een mix tussen schietactie en het bouwen van decks." De game lijkt voor pc in de maak te zijn.



"Spelers hebben unieke decks met kaarten tijdens wedstrijden die handige voordelen, ongelooflijke krachten en angstaanjagende wapens opleveren." Dit lijkt vergelijkbaar met andere actiegames die kaarten gebruiken om spelers unieke krachten te geven, zoals Paragon. De game krijgt een retro-stijltje omdat het zich in de jaren '70 afspeelt.

Van aanstaande vrijdag tot en met maandag loopt al een gesloten bèta voor de mysterieuze game. Aanmelden kan hier.