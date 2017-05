GTA 5 is 80 miljoen keer verscheept, meer updates GTA Online onderweg

In een vergadering heeft de CEO van Take-Two, Strauss Zelnick, medegedeeld dat GTA 5 80 miljoen keer is verscheept. Net als de vorige maanden overtrof de game alle verwachtingen van de uitgever.

GTA Online is volgens Zelnick een belangrijke factor geweest in het succes van de game. Elk jaar werd er meer uitgegeven in de onlinemodus en Rockstar belooft "nog veel meer" uitbreidingen uit te brengen. Verder noemde hij de game "de vaandeldrager van creatieve uitmuntendheid in de gamesindustrie."

In februari maakte Take-Two nog bekend dat de game 75 miljoen keer werd verscheept. Eergisteren lukte het een programmeur om een zelfrijdende auto te creëren in GTA 5.