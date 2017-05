Bandai Namco verplaatst Get Even uit respect voor slachtoffers aanslag Manchester

Bandai Namco heeft de releasedatum van Get Even verplaatst naar 23 juni uit respect voor de recente aanslag bij het concert in Manchester. De survival-horrorgame zou eigenlijk komende vrijdag verschijnen.

"Vanwege de recente gebeurtenissen en uit respect hebben we besloten om de commerciële release van Get Even uit te stellen tot 23 juni. We willen ons medeleven betuigen aan alle betrokkenen."

Get Even is een first-person game waarin een voormalig huursoldaat achtervolgd wordt door zijn verleden en terrorisme een belangrijk thema is. Mogelijk is de inhoud van de game te heftig, kort na de aanslag tijdens het concert van Arianda Grande waarbij 22 mensen om het leven kwamen.



Lees hier meer over de game in onze preview.