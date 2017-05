Abonnementsdienst Xbox Game Pass vanaf nu uit op Xbox One

De abonnementsdienst Xbox Game Pass is nu uit voor Xbox One. Hiermee kunnen gamers voor een maandelijks bedrag een selectie games downloaden en spelen.



Xbox Game Pass is een Netflix-achtige dienst, maar dan voor games die voor de Xbox One of Xbox 360 zijn uitgekomen. Voor 9,99 euro per maand krijgen gebruikers van de dienst toegang tot een selectie aan games die zij op de Xbox One kunnen spelen.



De spellen worden niet via het internet gestreamd, maar moeten eerst worden gedownload. De titels die binnen het abonnement vallen zijn dertig dagen offline speelbaar, daarna moet weer verbinding gemaakt worden met het internet.



De selectie aan games wordt maandelijks aangepast en bevat zowel spellen die oorspronkelijk voor de Xbox One verschenen, als games voor de Xbox 360 die Microsoft geschikt heeft gemaakt voor de Xbox One.



Xbox Game Pass is per direct beschikbaar voor leden van Xbox Live Gold. Wie geen lid is, moet wachten tot 1 juni. Om het online component van spellen die via Game Pass worden aangeboden te spelen, blijft Xbox Live Gold vereist.



Het aanbod op lancering bevat ruim honderd titels, waaronder Gears of War 3, de drie BioShock-games, Halo 5: Guardians en Sunset Overdrive.