De eerste beelden van Castlevania op Netflix - Trailer

De geanimeerde Castlevania-serie voor Netflix heeft nu een allereerste trailer.



De animatiereeks verschijnt op 7 juli in de Verenigde Staten op Netflix. Een precieze Europese en Nederlandse releasedatum is nog niet bekend.



De serie wordt geschreven door Warren Ellis, die wordt geprezen om zijn werk aan Transmetropolitan. Adi Shankar (Dredd, The Grey, Lone Survivor) is de producent, die zegt: "Ik ga er persoonlijk voor zorgen dat dit het einde is van de rits aan slechte gameverfilmingen."

Hoewel het eerste seizoen gebaseerd op de videogamereeks van Konami waarin de Belmont-familie achter Dracula en andere bloedzuigers aan zit maar vier afleveringen heeft, moet er volgend jaar ook een tweede seizoen verschijnen.