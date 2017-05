Divitiny: Original Sin 2 vanaf 14 september op pc beschikbaar

Vanaf 14 september kunnen rpg-gamers aan de slag met Divinity: Original Sin 2 op pc.



De game lanceert met een volledige singleplayercampaign en diverse PvP-modi waarin spelers hun eigen arena's kunnen creëren. Er is tevens co-op voor tot en met vier spelers.

Het eerste hoofdstuk van de game kan al gespeeld worden via Steam Early Access voor 44,99 euro. De Early Access-versie heeft een update gekregen, zoals in onderstaande video te bekijken valt. Hierin zitten enkele nieuwe gebieden en een verbeterde character creator.

Original Sin 2 is net als het origineel gefinancierd via Kickstarter. Er werd meer dan twee miljoen dollar opgehaald via Kickstarter voor het vervolg in de zomer van 2015.