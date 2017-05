Trackmania 2 Lagoon beschikbaar via Steam - Lanceringstrailer

Race- en stuntgame Trackmania 2 Lagoon is nu te koop voor pc via Steam. Daarom is er een lanceringstrailer uitgegeven.



Trackmania 2 Lagoon staat los van het vorig jaar op pc en consoles verschenen spel Trackmania Turbo. In plaats daarvan is Lagoon onderdeel van de Trackmania 2-serie die beschikbaar is op pc, waarbij elke game een andere omgeving biedt.

Lagoon speelt zich af op een tropisch eiland en boven water. De game heeft een nieuwe singleplayercampaign, een nieuwe team-modus genaamd Chase en heel veel tracks die door spelers zijn gemaakt. Er zijn 65 tracks in de singleplayercampaign en zes gamemodi in de gratis online multiplayer. Spelers kunnen natuurlijk ook zelf tracks blijven maken en die online delen.



Trackmania 2 Lagoon kost 19,99 euro op Steam.