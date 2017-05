Gunrunning-uitbreiding voor GTA Online aangekondigd

Rockstar heeft de Gunrunning-uitbreiding voor GTA Online, de online modus van Grand Theft Auto 5, aangekondigd.

De gratis uitbreiding lanceert ergens in juni. Hoewel er nog niet veel informatie bekend is, heeft Rockstar wel gemeld dat de uitbreiding rondom het vervoeren van illegale wapens gaat. Het ligt daarmee in het verlengde van de Executive & Other Criminals- en Bikers-updates.



In Blaine Country komen er 'luiken' waarin wapens en voertuigen van het leger geplaatst kunnen worden. Spelers kunnen "veel dollars" verdienen door zich hiermee bezig te houden.

Binnenkort maakt Rockstar meer bekend over Gunrunning, waaronder alle nieuwe wapens en voertuigen in de update. Eén van de nieuwe voertuigen is de APC. De Tampa krijgt een wapen-upgrade.