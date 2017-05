Pokémon Go-cheaters kunnen geen zeldzame Pokémon meer vinden

Zeldzame Pokémon zijn sinds kort niet meer vindbaar voor Pokémon Go-spelers die gebruik maken van cheats.



De valsspelers zien alleen nog maar veelvoorkomende Pokémon zoals Pidgey, Rattata en Zubat. Op Reddit is een gecrowdsourcete lijst te vinden met Pokémon die niet zichtbaar zijn voor geraakte accounts. Hieronder vallen bijvoorbeeld Aerodactyl, Lapras, Porygon en alle ge-evolueerde Pokémon.



Het lijkt erop dat ontwikkelaar Niantic een offensief tegen cheaters heeft gelanceerd. De Pokémon Go-ontwikkelaar heeft het al langer gemunt op spelers die bots, tools en andere hulpmiddelen gebruiken om zeldzamere Pokémon op te sporen.



Valsspelen

Het is niet helemaal duidelijk welke spelers precies als valsspeler worden gemarkeerd, bovendien lijken niet alle cheaters geraakt te zijn door de vermeende nieuwe maatregel. Mogelijk maakt Niantic gebruik van "machine learning" om valsspelers op te sporen, schrijft Ars Technica.



Sommige Pokémon Go-spelers gebruiken externe programma's om sneller voortgang te boeken in de mobiele game. Zo zijn er manieren om te teleporteren naar locaties met gewilde Pokémon. In 2016 blokkeerde Niantic al telefoons met een jailbreak of root.