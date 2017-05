Prey 2 bevatte grote plottwist

Prey 2 had een gigantische plottwist moeten bevatten. Als de game niet geannuleerd was, uiteraard.

Telkens als de hoofdpersoon Killian Samuels doodgaat, wordt zijn bewustzijn overgeheveld naar een nieuwe kloon, legt Eurogamer uit. Spelers komen dit echter pas tegen het eind van de game te weten: ze zouden terechtkomen in een kamer met een berg kloons die het niet gehaald habben.

Deze plottwist opent ook de mogelijkheid voor een speciaal einde: Killian probeert te ontsnappen uit een ontploffend ruimteschip en springt door een raam de ruimte in. Om aan een zekere dood te ontsnappen teleporteert Killian zich naar willekeurige coördinaten, toevallig is dit op de Aarde. Hier bouwt hij een nieuw leven op, maar wanneer hij oud is geworden en overlijdt, respawnt Killian als nieuwe kloon.

Geannuleerd

Prey 2 was in ontwikkeling door Human Head Studios. In 2011 verschenen er een E3-trailer en gameplaybeelden. Echter doken er geruchten op dat er niet meer aan de game gewerkt werd en dat er onenigheid was over de kwaliteit van de game. Volgens Nathan Cheever bevond Prey 2 zich in een ontwikkelings-limbo. In oktober 2014 gaf Pete Hines aan dat de game officieel geannuleerd was.

Hoewel Prey 2 een sequel van de eerste Prey zou zijn, heeft Bethesda de serie inmiddels een reboot gegeven met een nieuwe Prey. Lees hier onze review.