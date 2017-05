'Nintendo wil dit jaar 18 miljoen Switch-consoles produceren'

Nintendo zou dit jaar de productie van de Switch nog verder willen opschroeven. Dat meldt Financial Times op basis van anonieme bronnen.



Nintendo zou dit jaar een totaal van 18 miljoen Switch-consoles willen fabriceren. Dat ligt hoger dan bij eerdere geruchten over een verhoogde productie, waarbij werd gedacht dat Nintendo 16 miljoen exemplaren wil maken.



Officieel heeft Nintendo nog niks gezegd over een mogelijke productieverhoging. Bij de meest recente kwartaalcijfers zei het bedrijf 10 miljoen Switch-console te willen maken.

Eerder bleek dat de Switch Nintendo's snelstverkopende gameconsole is. Het apparaat is ook moeilijk verkrijgbaar in Nederlandse winkels.

Volgens de bronnen wil Nintendo de productie van de Switch significant verhogen, omdat het bedrijf vreest voor boze klanten in het najaar. Dan wil Nintendo zijn Super Mario Odyssey uitbrengen, waarvoor consumenten de console vermoedelijk in huis gaan halen.