Mei-update Battlefield 1 past wapens, gadgets en matchmaking aan

Battlefield 1 krijgt deze maand een update die de matchmaking in Operations, verschillende wapens en gadgets moet verbeteren. Dit heeft Dice in een livestream bekendgemaakt.

Volgens Dice moet het grootste probleem in de Operations-modus met de update opgelost zijn. Spelers komen namelijk vaak terecht in lege lobby's. Als oplossing introduceert Dice 'Operation Playlists'. Dit houdt in dat spelers na een Operations-match niet meer in het startmenu terechtkomen, maar in een lobby blijven, zodat andere spelers tot een lobby kunnen toetreden.

Bovendien kunnen spelers tussen matches door ook van team veranderen. Dice voegt naar eigen zeggen deze veranderingen toe om ervoor te zorgen dat spelers een betere en unieke ervaring krijgen tijdens het spelen van Operations.

Daarnaast is ook de bajonet aangepast. Gameplay-ontwerper Chad Wilkinson zegt hierover dat spelers het gevoel hadden dat ze op geen enkele wijze een kill met de bajonet konden voorkomen. Na de update kunnen spelers die de bajonet gebruiken net zoveel schade oplopen als andere spelers en minder snel omdraaien.

De mei-update heeft nog geen releasedatum. In de livestream hieronder worden alle verbeteringen behandeld door ontwikkelaars van Dice.