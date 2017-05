Sony stopt in Japan met het produceren van PlayStation 3-consoles

Na meer dan tien jaar is de productie van de PlayStation 3-console stopgezet in Japan.

Het nieuws wordt gebracht via de officiële Japanse PlayStation-site. Er worden vanaf nu geen nieuwe exemplaren meer van de console gemaakt in Japan. Het is hiermee zeer waarschijnlijk dat de console binnenkort ook in het westen niet meer wordt gemaakt.



PlayStation 3 verscheen in november 2006 in Japan en de VS en in maart 2017 in Europa en andere landen. Sony claimde altijd van plan te zijn de console tien jaar te laten bestaan en dat is gelukt. Er zijn meer dan tachtig miljoen exemplaren van de console en de diverse revisies verkocht.