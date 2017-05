Square Enix wil zorgen dat Hitman-reeks blijft bestaan

Ondanks het feit dat Square Enix en IO Interactive niet meer samenwerken, wil de uitgever er voor zorgen dat de Hitman-reeks blijft bestaan.



Eerder deze maand stopte Square Enix de samenwerking met IO Interactive. Daarop volgde een golf aan ontslagen bij de studio. De toekomst van de Hitman-franchise, die in ontwikkeling was bij IO, was daarmee onduidelijk.



In een financieel document (via Gamespot) laat Square Enix weten dat het onderhandelt met mogelijke externe investeerders om er voor te zorgen dat "deze titels" voortgezet worden.

Het is daarmee niet duidelijk of Hitman bij Square Enix blijft of dat een ander bedrijf ermee aan de slag mag, maar de wil om de franchise te laten blijven bestaan is er in ieder geval.