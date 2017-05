Super Nintendo World genoemd in nieuw handelsmerk voor pretpark

Er is op 24 mei een handelsmerk voor Super Nintendo World vastgelegd door Nintendo. Dit is een mogelijke naam voor het themapark dat het bedrijf in Universal Studios wilt openen.



Het Super Nintendo World-handelsmerk valt onder 'goederen en services', waarbij "pretpark en pretparkevenementen" vaak worden genoemd. Zo wordt er onder andere melding gemaakt van karten, wat zou betekenen dat Nintendo van plan is een attractie te bouwen gebaseerd op de Mario Kart-franchise.

Verder worden ook "videogame apparaten" genoemd zoals machines, onderdelen en accessoires. Daarbij wordt ook gemeld dat het gaat om "machines voor vermaak in pretparken buiten arcademachines", al is niet bekend waar het precies over gaat. Tot slot worden ook hotelservices, restaurants en het huren van locaties genoemd als onderdelen.

NIntendo is een samenwerking aangegaan met Universal om gedeeltes te bouwen in de pretparken in Orlando, Hollywood en Osaka. Specifieke attracties zijn nog niet officieel aangekondigd. Het is ook niet bekend wanneer deze gebieden precies worden gebouwd in de pretparken.