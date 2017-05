Sonic Mania vanaf 25 augustus beschikbaar

Sonic Mania komt op 15 augustus uit op pc, PlayStation 4, Xbox One en Switch, zo heeft Sega met een trailer aangekondigd.



De tweedimensionale platformer heeft de grafische stijl van de oude Sonic-games die op de Sega Mega Drive verschenen. Levels bestaan uit oude en nieuwe locaties en zelfs enkele klassieke levels zijn op de schop gegaan en in aangepaste vorm aanwezig in deze game.



Sonic Mania had eigenlijk deze lente uit moeten komen, maar werd uitgesteld. De game wordt niet door Team Sonic of een andere Sega-studio ontwikkeld, maar door fans van de klassieke Sonic-games die zichzelf Headcannon en PagodaWest Games noemen.