Scheur harder dan de Knight Rider in Agents of Mayhem - Trailer

Er is een nieuwe trailer uitgebracht van Agents of Mayhem waarin flink wordt gescheurd en geknald.



Agents of Mayhem betreft de nieuwe game van Saints Row-ontwikkelaar Volition. De game speelt zich dan ook af in hetzelfde universum als Saints Row, maar dan in de verre toekomst. Het draait om een groep helden waar spelers tussen kunnen schakelen die het opnemen tegen een slechterik in een futuristische stad.

Agents of Mayhem verschijnt ergens in augustus voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Een precieze releasedatum is nog niet aangekondigd.