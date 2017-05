Nieuwe logo voor Ubisoft onthuld

De Franse website Challenges.fr heeft een nieuwe logo voor gamemaker Ubisoft getoond

Het logo is bedoeld om een nieuw tijdperk voor de Franse uitgever in te luiden. Ubisoft is de afgelopen tijd nog actiever geweest om zich nog verder uit te breiden naar onder andere strips, films, tv-serie's, boeken en pretparken. Courtney Riss, brand manager van Ubisoft, geeft aan dat er bij het bedrijf om deze reden een behoefte was om een visuele verandering door te voeren.

De vorige keer dat het logo veranderde was in 2003. Toen werd gekozen om de regenboog om te ruilen voor de spiraal zoals we die nu kennen. De nieuwe versie van het logo is transparant en is "moderner, directer en eenvoudiger". Volgens de Riss is het logo tevens gemakkelijker te gebruiken op sociale media en is het "beter in harmonie met de tijd".

Het nieuwe logo wordt ongetwijfeld volop gebruikt tijdens de E3-persconferentie van Ubisoft, die op maandag 12 juni om 22:00 uur live te zien is.