Kerbal Space Program gekocht door Take-Two Interactive

De rechten op de goed ontvangen ruimtegame Kerbal Space Program zijn gekocht door uitgever Take-Two Interactive.



Het moederbedrijf van 2K Games en Rockstar is nu de eigenaar van de gamefranchise. Kerbal-ontwikkelaar Squad meldde het nieuws via zijn blog en liet fans weten dat de aankomende reeks aan nieuwe content niet beïnvloed wordt door de aankoop.



Vorige week bleek al dat een gedeelte van de ontwikkelaars van Squad in zee ging met Valve om te werken aan een onaangekondigd project.



Kerbal Space Program is een populaire ruimtesimulator waarbij spelers moeten proberen een raket te bouwen die ver genoeg komt om de ruimte en andere planeten te ontdekken. De game verscheen in 2011 op pc en vorig jaar ook op Xbox One en PlayStation 4.