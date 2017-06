Nieuwe shooter aangekondigd door voormalige Payday-ontwikkelaars

10 Chambers Collective heeft de shooter GTFO aangekondigd. De studio bestaat uit ontwikkelaars die eerder aan de Payday-franchise hebben gewerkt.



Hoewel de ontwikkelaar nog niet veel verteld over de game, schijnt het een co-op actiehorror-first person shooter voor vier spelers te zijn. De naam van de game werd onthuld via een korte teaser die hieronder te zien is. De tagline van de game is 'work together or die together', oftewel 'werk samen of sterf samen'.



"10 Chambers financiert zichzelf volledig, dus er is geen raad van bestuur die bepalen wat wij maken", aldus oprichter Ulf Andersson. "We kunnen voor een hardcore publiek gaan."

Het is niet bekend wanneer de game verschijnt of op welke systemen, maar volgens 10 Chambers volgt later dit jaar meer nieuws.