Patrick Long over de Porsches in Project Cars 2 - Video

ALMS GT-kampioen Patrick Long weet alles over Porsche-wagens en hij vertelt er in een nieuwe Project Cars 2-video over.



Long is dan ook de persoon die alles wat te maken heeft met het automerk heeft getest in de aankomende racegame, om te zorgen dat alles zo realistisch mogelijk aanvoelt. In de video vertelt hij ook over de geschiedenis van het merk.

Project Cars 2, het vervolg op de realistische racegame uit 2015, verschijnt ergens later dit jaar op pc, PlayStation 4 en Xbox One.