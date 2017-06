Update: Betaalde online service voor de Switch komt pas in 2018

Update: Nintendo Nederland heeft de prijzen van de betaalde ledenservice voor Nintendo Switch bekendgemaakt. Geïnteresseerden kunnen een lidmaatschap aanschaffen van een maand, drie maanden of twaalf maanden. Deze kosten respectievelijk 3,99, 7,99 en 19,99 euro. Meer informatie over wat spelers krijgen bij de ledenservice is in het oorspronkelijk bericht hieronder te vinden.

Oorspronkelijk bericht: De betaalde online dienst voor Nintendo Switch is uitgesteld naar 2018. De dienst gaat 2o dollar per jaar kosten.



Dat schrijft Nintendo op zijn website. Totdat de online dienst van Nintendo officieel uitkomt, kunnen spelers gratis van de internetfuncties gebruikmaken. Een abonnement moet volgens Nintendo 20 dollar per jaar gaan kosten, omgerekend bijna 18 euro. Naast een jaarlijks abonnement komen er ook een maandelijks abonnement van 4 dollar en een driemaandelijks abonnement van 8 dollar. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.

Met de internetdienst van de Switch is het mogelijk om online te spelen en krijgen abonnees korting op aankopen in de digitale winkel. Daarnaast krijgen spelers toegang tot gratis versies van Nintendo-klassiekers zoals Super Mario Bros. 3, Balloon Fight en Dr. Mario. Deze klassiekers krijgen soms ook multiplayer-ondersteuning. Aanvankelijk gaat het alleen om games van de NES, schrijft Kotaku. SNES-games worden volgens Nintendo 'overwogen, maar daarover is nog niets te zeggen'.



Aanvankelijk was het idee om klassieke spellen slechts een maand beschikbaar te maken voor spelers, waarna ze de games moesten kopen om verder te spelen. Van dat idee stapt Nintendo af. Het is mogelijk om de klassiekers te blijven spelen zolang het abonnement loopt.

Nintendo maakt ook meer bekend over voice chat en de online lobby. Om daarvan gebruik te maken moeten spelers uitwijken naar een smartphone-app. "De app verbindt met de Switch en laat je samen spelen en praten met vrienden", schrijft Nintendo. "Een gratis, beperkte versie van de app komt deze zomer uit."