Fire Emblem Warriors getoond in eerste screenshots

Koei Tecmo heeft de website gelanceerd voor Fire Emblem Warriors. Daarnaast zijn er eerste screenshots uitgebracht.



De game, die eerder dit jaar werd aangekondigd, draait om de 'Gates of the Other World' die een duisternis over het land van Aitoris hebben gegooid. Monsters vullen de gebieden rondom het koninklijk kasteel, maar twee personen wisten te ontsnappen, namelijk Shion en Lian. Dat valt op de Japanse website te lezen.



De game moet ergens deze herfst uitkomen op Switch en New 3DS en wordt vergelijkbaar met Hyrule Warriors. Die Wii U- en 3DS-game is ook een musou game die is gesitueerd in de spelwereld van een Nintendo-franchise.

Hieronder staan enkele van de eerste screenshots. Bekijk ze hier allemaal.