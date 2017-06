Dit was het nieuws - Nintendo stelt betaalde online dienst uit

Betaalde online service voor de Switch komt pas in 2018

Nintendo Nederland heeft de prijzen van de betaalde ledenservice voor Nintendo Switch bekendgemaakt. Geïnteresseerden kunnen een lidmaatschap aanschaffen van een maand, drie maanden of twaalf maanden. Deze kosten respectievelijk 3,99, 7,99 en 19,99 euro. Meer informatie over wat spelers krijgen bij de ledenservice is in het oorspronkelijk bericht hieronder te vinden.

Oorspronkelijk bericht: De betaalde online dienst voor Nintendo Switch is uitgesteld naar 2018. De dienst gaat 20 dollar per jaar kosten.

Dat schrijft Nintendo op zijn website. Totdat de online dienst van Nintendo officieel uitkomt, kunnen spelers gratis van de internetfuncties gebruikmaken. Een abonnement moet volgens Nintendo 20 dollar per jaar gaan kosten, omgerekend bijna 18 euro. Naast een jaarlijks abonnement komen er ook een maandelijks abonnement van 4 dollar en een driemaandelijks abonnement van 8 dollar. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekend.

Met de internetdienst van de Switch is het mogelijk om online te spelen en krijgen abonnees korting op aankopen in de digitale winkel. Daarnaast krijgen spelers toegang tot gratis versies van Nintendo-klassiekers zoals Super Mario Bros. 3, Balloon Fight en Dr. Mario. Deze klassiekers krijgen soms ook multiplayer-ondersteuning. Aanvankelijk gaat het alleen om games van de NES, schrijft Kotaku. SNES-games worden volgens Nintendo 'overwogen, maar daarover is nog niets te zeggen'.

Aanvankelijk was het idee om klassieke spellen slechts een maand beschikbaar te maken voor spelers, waarna ze de games moesten kopen om verder te spelen. Van dat idee stapt Nintendo af. Het is mogelijk om de klassiekers te blijven spelen zolang het abonnement loopt.

Nintendo maakt ook meer bekend over voice chat en de online lobby. Om daarvan gebruik te maken moeten spelers uitwijken naar een smartphone-app. "De app verbindt met de Switch en laat je samen spelen en praten met vrienden", schrijft Nintendo. "Een gratis, beperkte versie van de app komt deze zomer uit."



Electronic Arts kondigt Need for Speed Payback aan

EA en Ghost Games hebben Need for Speed Payback aangekondigd. De nieuwe racer speelt zich af in Fortune Valley en verschijnt wereldwijd op 10 november voor consoile en pc.

Spelers nemen in Need for Speed Payback de controle over drie verschillende spelers: Tyler, Mac en Jess. Door verschillende races en andere uitdagingen aan te nemen, gaan ze de strijd aan met het criminele kartel The House, dat de casino's en zelfs de politie van de stad controleert.

Volgens EA bevat Payback diepere auto-customization en staat er in de gameplay meer op het spel doordat spelers geld in kunnen zetten op races en alles kunnen verliezen. Tot slot bevat de game heist-missies, politieachtervolgingen en andere races door de ravijnen, woestijnen en bergen van Fortune Valley.

De game verschijnt op 10 november voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. EA Access- en Origin Access-bezitters kunnen vanaf 2 november de game tien uur lang uitproberen. Daarnaast krijgen bezitters van de Deluxe Edition op 7 november toegang tot de game, naast vele in-game extra's.



Horizon Lunar Colony-map voor Overwatch aangekondigd

Blizzard heeft de nieuwe map voor Overwatch aangekondigd, genaamd Horizon Lunar Colony. De nieuwe map voor Assault speelt zich af op de maan en bevat in sommige delen lage zwaartekracht.

Director Jeff Kaplan legt in een update uit dat het ontwikkelteam heeft gekeken naar verschillende opties om de zwaartekracht aan te passen. In de eerste instantie bood de gehele map met lage zwaartekracht een "goede afwisseling", maar werd het volgens de ontwikkelaar na verloop van tijd een gimmick.

Om deze reden is ervoor gekozen om verschillende delen als luchtsluis in te delen en enkel daar de zwaartekracht aan te passen. In private matches kan echter nog gespeeld worden met de zwaartekracht op alle maps om de mechaniek uit te proberen.

Daarnaast zegt Kaplan dat de Horizon Lunar Colony meer toevoegt aan Overwatch door het verhaal van Winston te vertellen. Details zoals computerschermen op de map geven een kijkje in het verleden van de gorilla.

De map is nu speelbaar in de Public Test Realm op de pc.



Nieuwe logo voor Ubisoft onthuld

De Franse website Challenges.fr heeft een nieuwe logo voor gamemaker Ubisoft getoond

Het logo is bedoeld om een nieuw tijdperk voor de Franse uitgever in te luiden. Ubisoft is de afgelopen tijd nog actiever geweest om zich nog verder uit te breiden naar onder andere strips, films, tv-serie's, boeken en pretparken. Courtney Riss, brand manager van Ubisoft, geeft aan dat er bij het bedrijf om deze reden een behoefte was om een visuele verandering door te voeren.

De vorige keer dat het logo veranderde was in 2003. Toen werd gekozen om de regenboog om te ruilen voor de spiraal zoals we die nu kennen. De nieuwe versie van het logo is transparant en is "moderner, directer en eenvoudiger". Volgens de Riss is het logo tevens gemakkelijker te gebruiken op sociale media en is het "beter in harmonie met de tijd".

Het nieuwe logo wordt ongetwijfeld volop gebruikt tijdens de E3-persconferentie van Ubisoft, die op maandag 12 juni om 22:00 uur live te zien is.



T-shirt nieuwe Assassin's Creed toont mogelijk hoofdpersonage

Op een t-shirt zou mogelijk wel eens het hoofdpersonage van de aankomende Assassin's Creed-game getoond kunnen worden.

Het nieuwe personage heet blijkbaar Bayek. Op het t-shirt staat een nieuw logo van Assassin's Creed met het Oog van Ra er in. Volgens geruchten speelt de nieuwe Assassin's Creed zich in het oude Egypte af, dus het logo en het personage op het shirt matchen met deze geruchten.

Ashraf Ismail, de projectleider van Assassin's Creed: Black Flag die volgens geruchten ook aan de nieuwe titel werkt, zei "mooi t-shirt" op Twitter . Hoewel dit geen officiële bevestiging is, lijkt het inderdaad waarschijnlijk dat dit het nieuwe hoofdpersonage van Ubisoft's populaire reeks is.





Middle-earth: Shadow of War komt pas in oktober uit

De release van Middle-earth: Shadow of War is uitgesteld. De game komt nu pas op 10 oktober uit.

De game zou eerst in augustus verschijnen, maar volgens Warner Bros. en ontwikkelaar Monolith is er meer tijd nodig om "de kwaliteit van de ervaring zo hoog mogelijk te maken. We begrijpen dat dit tegenvalt voor mensen die langer moeten wachten op de release en dat spijt ons, maar we werken hard aan het maken van een geweldige game en we kunnen niet wachten om meer op E3 te tonen."

Het verhaal van Shadow of War speelt zich af tussen de gebeurtenissen van The Hobbit en The Lord of the Rings. Volgens Monolith bevat de game "een rijkere, persoonlijkere en uitgebreidere wereld" dan het origineel uit 2014. Het iconische Nemesis-systeem keert terug in Shadow of War en wordt dit keer toegepast op meer elementen uit de spelwereld.



Vanaf nu ook mogelijk om games online te kopen bij Game Mania

Game Mania gaat nu ook bij klanten thuis producten bezorgen. De gamewinkel maakt het vanaf vandaag mogelijk om bij het bestellen van sommige producten ook te kiezen voor bezorging aan huis.

Deze service geldt voor zowel preorders als (tweedehands) games en consoles die in de winkel ook beschikbaar zijn. Dit is wel afhankelijk van de beschikbare voorraad. Digitale producten als tegoedkaarten gamecodes kunnen ook via de mail gestuurd worden. Verzendkosten zijn standaard 1,98 euro.

Game Mania is een van de grootste gamewinkels van Nederland en België en verplichtte bezoekers altijd naar de winkel te komen. Klanten kunnen ook punten verdienen met aankopen die ze via de website doen.



Meer details over ontwikkeling en gameplay Mario + Rabbids Kingdom Battle

Comicbook.com heeft een hoop details gelekt over Mario + Rabbids Kingdom Battle . Bronnen van de website lekten eerder het artwork en geven nu details over de geschiedenis, gameplay en ontwikkeling van de game.

De ontwikkeling van de game zou in 2014 zijn begonnen via het standaardproces om games te pitchen voor Nintendo-platformen. Enkele prototypes van de game waren volgens ontwikkelaars oorspronkelijk voor de Wii U, maar de game is later doorgeschoven naar de Switch. Kingdom Battle zou daarnaast worden gemaakt door Ubisoft Paris en Milan, waarvan de laatste de regie heeft over het creatieve aspect van de ontwikkeling.

Ook zeggen de bronnen dat Nintendo sterk betrokken is bij het proces, maar dat het snel akkoord ging met de ideeën van Ubisoft. De game had oorspronkelijk aangekondigd moeten worden bij de Switch-onthulling in januari, maar had meer ontwikkeltijd nodig.

Gameplay

Daarnaast zou Mario + Rabbids Kingdom Battle acht speelbare personages bevatten, die allen individuele skill trees hebben. Mario zou bijvoorbeeld een passieve kracht hebben om elke beurt te schieten op een vijand en Peach zou vijanden kunnen opblazen. De campaign zou ongeveer twintig uur duren en ook zou de uiteindelijke versie een co-op modus bevatten.

Tot slot zou Ubisoft prototypes van Amiibo-figuren produceren en zou een Amiibo Machine onderdeel zijn van de ervaring, maar dat is niet helemaal duidelijk.

Een releasedatum van Mario + Rabbids Kingdom Battle is nog niet bekend. Volgens de geruchten staat de game gepland voor augustus 2017, maar kan mogelijk nog september worden.



Sony stopt in Japan met het produceren van PlayStation 3-consoles

Na meer dan tien jaar is de productie van de PlayStation 3-console stopgezet in Japan.

Het nieuws wordt gebracht via de officiële Japanse PlayStation-site. Er worden vanaf nu geen nieuwe exemplaren meer van de console gemaakt in Japan. Het is hiermee zeer waarschijnlijk dat de console binnenkort ook in het westen niet meer wordt gemaakt.

PlayStation 3 verscheen in november 2006 in Japan en de VS en in maart 2007 in Europa en andere landen. Sony claimde altijd van plan te zijn de console tien jaar te laten bestaan en dat is gelukt. Er zijn meer dan tachtig miljoen exemplaren van de console en de diverse revisies verkocht.