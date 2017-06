Gerucht: Bethesda kondigt op E3 sci-fi-titel Starfield aan

Er gaan geruchten dat Bethesda aan een sciencefictiongame genaamd Starfield werkt en die volgende week op E3 onthult.



De geruchten zijn de wereld in geholpen door een 4chan-bezoeker die bekend zegt te zijn met Bethesda Game Studios' aankomende projecten. De persoon in kwestie claimt dat de ontwikkelaar van Fallout en The Elder Scrolls een sci-fi-game met een open wereld wil maken, vergelijkbaar met Fallout.



De game zou de projectnaam Starfield hebben en zich in hetzelfde universum als Fallout afspelen, maar dan in de verre toekomst. Er zouden vijf tot tien (buitenaardse) rassen in de game zitten, alsmede ruimtereizen. Sommige gamewerelden zouden random worden gegenereerd.



De naam Starfield is door uitgever Zenimax al jaren geleden vastgelegd, maar dat was al publiekelijk bekend, dus dat betekent niet dat het gerucht moet kloppen. Bethesda zou volgens de 4chan-bezoeker pas na het afmaken van de Fallout 4-dlc zich volledig hebben gericht op de ontwikkeling van deze nieuwe game.

De andere grote game op Bethesda's persconferentie zou volgens 4chan Fallout 4 VR zijn. Deze game was eerder al aangekondigd. Het is niet bekend in hoeverre de geruchten kloppen. Bethesda zelf heeft er niet op gereageerd.

Bethesda's E3-persconferentie wordt in de nacht van zondag 11 juni op maandag 12 juni gehouden om 4:00 uur. De persconferentie is live te volgen op InsideGamer.