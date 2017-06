Wall Jump Podcast - Nier: Automata SPOILERCAST

Justin, Bally en Simon zijn het er (soort van) over eens: Nier: Automata is de beste game van 2017 tot nu toe. Maar het is ook de game die de meeste ruimte overlaat voor discussie en interpretatie. Daarom spreken de heren een uur lang over niets anders dan deze game; de eindes, de personages, de thema’s, alles! Oh ja en Bally blaast Simons hoofd op. Ook leuk.