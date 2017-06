Warner Bros. Pictures en Wargaming werken samen voor Dunkirk

Wargaming heeft aangekondigd samen gaan te werken met de Tweede Wereldoorlogfilm Dunkirk van Warner Bros. Pictures. Beide partijen zeggen de gebeurtenissen op Duinkerke in 1940 te herdenken.

Wargaming zegt dat spelers die World of Warplanes, World of Tanks of World of Warships in juli aanschaffen nieuwe missies, emblemen en andere content kunnen verwachten. Op de website die de slag herdenkt zijn de drie games te downloaden.

Dunkirk wordt geregisseerd door Christopher Nolan en vertelt het verhaal van de teruggedreven Engelse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film vertelt onder andere persoonlijke verhalen van burgers die in het nauw gedreven soldaten hielpen te evacueren.

Dunkirk verschijnt op 21 juli. World of Tanks is gratis te spelen op de PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 en pc. World of Warships en World of Warplanes zijn ook gratis te spelen op pc.