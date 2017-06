Vr-shooter Arizona Sunshine eind juni uit voor PlayStation VR

De virtual reality-zombieshooter Arizona Sunshine is vanaf 27 juni voor PlayStation 4 beschikbaar. De game maakt gebruik van PlayStation VR en de PS VR Aim Controller.

Eerder verscheen de vr-shooter al voor Oculus Rift en HTC Vive. Om de komst naar PlayStation VR te vieren wordt een nieuwe modus toegevoegd. In de onderstaande video is de nieuwe modus, die gebruik maakt van de PS VR Aim Controller, in actie te zien.

De game bevat een volledige campaign in de woestijn van Arizona en is in co-op te spelen. De gameplay bestaat uiteraard uit het neerschieten van zombies, waarbij spelers actief moeten richten en herladen.

Arizona Sunshine werd in december vorig jaar uitgebracht op pc. Op 27 juni is de game in de PlayStation Store beschikbaar.