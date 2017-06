Telltale brengt tweede aflevering Guardians of the Galaxy uit - Trailer

Gamers kunnen sinds gisteren aan de slag met de tweede episode van Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. Bekijk hieronder de lanceringstrailer.



De tweede aflevering heeft de ondertitel Under Pressure en laat spelers Nebula achterna zitten of een locatie uit Raccoon's verleden bezoeken. Daardoor zijn de twee paden waar spelers in deze aflevering uit kunnen kiezen behoorlijk verschillend.



De game is te koop pc iOS, Android, pc, PlayStation 4 en Xbox One. Spelers kunnen de afleveringen los kopen, een seizoenspas kopen of de fysieke versie in de winkels halen.